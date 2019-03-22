"Жизнь прекрасна": Папа Римский принял участие в создании картины (видео)

Папа Римский Франциск нанес несколько мазков на картине, посвященной теме миграции. Картину написали два современных художника - испанец Доминго Сапата и француз Терри Гетта, известным как Mr. Brainwash.

Читайте такжеВатикан откроет секретные архивы времен Второй мировой войны

Об этом сообщает информационное агентство ANSA. Работа художников получила название El Inmigrante(«Иммигрант»). На ней Сапата написал по-испански «я - человек», а Mr. Brainwash розовой краской изобразил сердце и написал «жизнь прекрасна». Папа Франциск добавил крест и птицу зеленого цвета.

Мероприятие состоялось в рамках благотворительной акции папского фонда Scholas Occurrentes. Организация создана по инициативе Папы Франциска в 2013 году. Она объединяет школьников и студентов в 190 странах мира. Цель фонда - продвигать культуру, мир, общечеловеческие ценности.

Как сообщал УНИАН, ранее в Риме коммунальная служба уничтожила историческое граффити.