Тысячи россиян пришли на церемонию прощания с Немцовым, очередь достигла нескольких сот метров (фоторепортаж)

В Москве тысячи россиян пришли на церемонию прощания с убитым 27 февраля российским оппозиционером Борисом Немцовым.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, у Сахаровского центра, где проходит траурная церемония, образовалась очередь в несколько сотен метров.

Попрощаться с Немцовым приехали вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, посол США в России Джон Теффт, а также соратники политика - оппозиционеры Михаил Касьянов, Владимир Милов, Илья Яшин, делегация Ярославской областной думы и другие российские политики.

Читайте такжеПрощание с Борисом Немцовым в Москве. Прямой эфир

«От нас забрали Бориса Немцова, забрали подло... Это сделали, чтобы отомстить ему за его деятельность - борьбу с коррупцией и произволом», - сказал Касьянов. Он отметил огромный вклад Немцова в осуществление реформ в России. «Он нес правду, это многим не нравится и они готовы на убийство», - заявил Касьянов. Он также выразил уверенность, что убийцы будут найдены. Касьянов извинился перед матерью Немцова за то, что не смогли уберечь ее сына.

В свою очередь Яшин отметил, что Немцов прожил достойную жизнь и ушел как герой. По его словам, Немцов - пример для многих поколений россиян.