Северная Корея может готовиться к новым пускам баллистических ракет

КНДР может осуществить новые испытательные пуски баллистических ракет средней дальности типа "Нодон", сообщил агентство Ренхап со ссылкой на источник в южнокорейских дипломатических кругах, передает РИА Новости.

"Были зафиксированы признаки активности на полигоне в провинции Пхёнан-Пукто, в частности, несколько дней назад там были размещены две транспортно-пусковые установки", — цитирует агентство слова источника.

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"Исходя из возможности пусков ракет, (южнокорейские) военные пристально следят за ситуацией", — добавил он.

Последние пуски ракет средней дальности типа "Нодон" были осуществлены КНДР в прошлом году. Всего, по информации Ренхап, северокорейская сторона располагает 200 ракетами типа "Нодон" дальностью около 1,3 тысячи километра.

Накануне КНДР произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности с западного побережья Северной Кореи в сторону Японского моря.