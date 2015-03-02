Северная Корея выпустила две баллистические ракеты в акваторию Японского моря

Северная Корея осуществила пуски двух баллистических ракет малой дальности в акваторию Японского моря, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse в понедельник, 2 марта.

По словам представителя минобороны Республики Корея, КНДР запустила две ракеты малой дальности радиусом действия до 490 километров. Пуски были проведены из района порта Нампхо. Сеул расценивает это как попытку нагнетания напряженности с учетом начавшихся совместных военных маневров Южной Кореи и США.

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Правительство Японии, в свою очередь, выразило «решительный протест» в связи с запуском ракет. Премьер Синдзо Абэ поручил профильным министерствам приступить к сбору информации «в тесном сотрудничестве» с США и Южной Кореей, обеспечить безопасность японских кораблей и воздушных судов, а также предоставлять населению своевременную и точную информацию.

В начале февраля КНДР осуществила пять пусков баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

На данный момент КНДР и Республика Корея находятся в состоянии войны.