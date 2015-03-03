Сегодня в Москве похоронят Бориса Немцова

В России сегодня попрощаются с оппозиционным политиком Борисом Немцовым. Гражданская панихида начнется в 10:00 по московскому времени (9:00 по Киеву) в Сахаровском центре, эта церемония продлится четыре часа, сообщает Радио Свобода.

Немцова похоронят на Троекуровском кладбище Москвы.

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«Один из немногих, кого можно назвать другом. Он был мостиком между Украиной и Россией. Выстрелом убийц это разрушено», - так отреагировал на смерть Немцова президент Украины Петр Порошенко.

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля в 200 метрах от Кремля - на Большом Москворецком мосту. Ни о каких успехах расследования следствие за трое суток, прошедших от гибели Немцова, не сообщало.