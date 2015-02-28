Навальный заявил о возможной слежке за Немцовым в ночь убийства

Российский политик-оппозиционер Алексей Навальный заявил, что не исключает факт слежки за убитым накануне оппозиционером Борисом Немцовым.

Об этом Навальный написал в своем блоге.

"Я встретился с Немцовым в конце января, о встрече знало мало народа, и именно на ней мы предметно договорились о проведении марша 1 марта. Через некоторое время он при свидетелях как анекдот рассказал о том, что сразу после встречи ему позвонил корреспондент Итар-Тасс (фамилию назвал) с вопросом "ну о чем вы там с Навальным договорились?" - пишет он.

Далее Навальный подчеркивает, что встречи политического оргкомитета шествия происходили в узком составе, о месте и времени мало, кто знал, однако съемочная группа то ли НТВ, то ли Лайфньюз знала, и "мы отлично понимали, кто снабжает их информацией".

Читайте такжеСледователи подозревают в убийстве Немцова Украину, либералов и исламистов, но не Путина

"Кроме того, за ключевыми организаторами больших оппозиционных митингов/маршей всегда ведется наружное наблюдение накануне (Речь идет об антикризисном марше "Весна", который должен был состояться 1 марта в Москве - УНИАН). То есть даже за теми, за кем "в обычной жизни" оно не ведется. Борис был именно что ключевым организатором, вы легко можете заметить и по его последним записям, и по публичным выступлениям", - заключил оппозиционер.

Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.

В Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он умер на месте.