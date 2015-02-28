ЕС надеется на быстрое и прозрачное расследование убийства Немцова – Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини ожидает от российских властей быстрого и прозрачного расследования убийства Бориса Немцова.

Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Еврокомиссии, передает «Европейская правда».

"Я с возмущением и глубокой горечью узнала о жестоком убийстве Бориса Немцова", — заявила Могерини. По ее словам, "Немцов был сторонником современной, процветающей и демократичной Российской Федерации, открытой к миру".

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В заявлении отмечается, что Немцов - один из лидеров российской либеральной оппозиции, "был убит прямо перед манифестацией против последствий экономического кризиса и конфликта в Украине, которую он организовывал на 1 марта".

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"ЕС ожидает, что российские власти проведут полноценное, быстрое и прозрачное расследование этого убийства, быстро предав виновных суду", — отметила Могерини, выразив соболезнования друзьям и близким погибшего.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 февраля, около полуночи в центре Москвы был застрелен российский оппозиционный политик Борис Немцов.