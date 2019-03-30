В Венесуэле третий раз произошел масштабный блэкаут (фоторепортаж)

Без электроснабжения остался 21 венесуэльский штат.

В Венесуэле снова, уже в третий раз, произошел масштабный блэкаут.

Без электроснабжения в пятницу вечером остался 21 штат, сообщает издание El-Nacional.

Читайте также"Зеленые человечки" в Венесуэле: США рассматривают возможность санкций против России

Причины отключения электроэнергии пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Николас Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

7 марта произошло обесточивание 22 из 23 венесуэльских штатов. Восстановление электроснабжения продолжалось до 14 марта. Мадуро объяснил отключение электричества саботажем и войной "американского империализма" против венесуэльцев. Второй раз масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник, 25 марта.