Блэкаут-2: в Венесуэле снова масштабные отключения электроэнергии
В понедельник, 25 марта, сразу в нескольких регионах Венесуэлы произошло новое масштабное отключение электроэнергии.
Об этом сообщает Reuters.
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В частности, без света остались немало районов венесуэльской столицы - города Каракас.
По данным информагентства, без электричества остался квартал, где расположены здания правительства и министерства. Власти города также сообщили о прекращении работы метро из-за нехватки электроэнергии.
Кроме столицы, без электроснабжения остались и несколько западных штатов Венесуэлы.
Как сообщал УНИАН, 7 марта практически по всей Венесуэле исчезло электричество. В национальной корпорации по электроэнергии назвали причиной саботажа на гидроэлектростанции "Гури".
Президент Николас Мадуро заявил, что США начали против страны электрическую войну. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что дефицит электроэнергии – результат некомпетентности власти.