Блэкаут-2: в Венесуэле снова масштабные отключения электроэнергии

В частности, в столице Венесуэлы прекратил работу метрополитен.

В понедельник, 25 марта, сразу в нескольких регионах Венесуэлы произошло новое масштабное отключение электроэнергии.

Об этом сообщает Reuters.

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В частности, без света остались немало районов венесуэльской столицы - города Каракас.

По данным информагентства, без электричества остался квартал, где расположены здания правительства и министерства. Власти города также сообщили о прекращении работы метро из-за нехватки электроэнергии.

Кроме столицы, без электроснабжения остались и несколько западных штатов Венесуэлы.

Как сообщал УНИАН, 7 марта практически по всей Венесуэле исчезло электричество. В национальной корпорации по электроэнергии назвали причиной саботажа на гидроэлектростанции "Гури".

Президент Николас Мадуро заявил, что США начали против страны электрическую войну. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подчеркнул, что дефицит электроэнергии – результат некомпетентности власти.