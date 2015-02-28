10 цитат Бориса Немцова об Украине

Forbes вспомнил 10 самых ярких цитат Бориса Немцова, касающихся Украины.

О качестве украинских политиков

В Украине нет своего Гайдара.

И это трагедия. Никто не хочет брать на себя тяжелейшую ответственность за судьбу страны. Никто не хочет быть камикадзе. И Порошенко, и Яценюк думают о своих рейтингах, а не о том, как вытащить страну из экономического кризиса.

Они оба должны определиться: что для них важнее – собственная политическая карьера или судьба Украины.

Пока не найдется украинский Гайдар, страна будет балансировать между жизнью и смертью. На радость Путину.

О дивидендах, полученных Владимиром Путиным в результате аннексии Крыма

Единственное, что [Владимир Путин] хотел и получил, так это высокий рейтинг, основанный на имперской истерике и циничной лжи агитпропа. Но это ненадолго. Скоро народ поймет, что цены выросли, а доходы нет. Свалить все на Обаму долго не получится.

О Надежде Савченко

У Надежды Савченко уже нет сил стоять, и она может умереть….Я также понимаю, что ее смерть приведет к персональным санкциям против Путина, поскольку об освобождении Савченко его просили все – от Меркель до Порошенко.

О Революции Достоинства

Кровавого Майдана можно избежать – для этого надо все лишь провести честные выборы, прекратить врать по ТВ и отменить цензуру. Тогда люди будут решать свои проблемы на избирательных участках, а не на площадях.

О признаках затяжной войны

Как я и предполагал, Путин высказался против миротворческих сил ООН на востоке Украины, тем самым подтвердив свое желание воевать дальше… Поставки оружия Украине неизбежны, ужесточение санкций тоже.

Война будет продолжена. Ужас это все, конечно.

О Минских договоренностях

Минск-2 умер, не успев родиться.

Минские соглашения Захарченко выполнять не собирается. Огонь в районе Дебальцево он прекращать не желает, объявил всю территорию Донецкой области зоной ДНР. Границу под контроль украинских пограничников отдавать не будет и территорию ДНР считает политически независимой от Украины.

Чем быстрее Украина поймет, что ДНР – это ее сектор Газа, тем будет лучше.

О неприятной правде об Украине

Украина – это самая коррумпированная страна Европы, она даже хуже по коррупции, чем Россия, к великому сожалению.

Частная собственность не защищена, фондовый рынок отсутствует, девальвация гривны больше 50%.

Поэтому, я считаю, что после того, как закончится война, нужно заняться экономическими реформами.

О рецептах спасения для украинской экономики

Во-первых, нужно резко сократить государственный аппарат. Во-вторых, надо снизить налоги. Придется затягивать пояса, но надо это сделать. В-третьих, нужно будет поддерживать частную инициативу. Я имею в виду и акционирование, и приватизацию, и поддержку малого и среднего бизнеса.

Это совершенно очевидно надо делать, иначе без рабочих мест будет страна.

О проигрыше в информвойне

То, что Украина проиграла информационную войну – это факт. Но то, что вы не должны по этому поводу сильно переживать – это тоже факт. Вы же не нацистское государство.

Об обновлении власти

У Тимошенко проблема. Она харизматичная, яркая, можно даже сказать, легендарная, с хорошим вкусом. Все замечательно. Но у нее бэкграунд. А мне кажется, у украинцев есть какой-то запрос на обновление.

Порошенко все-таки выглядит новее.

В ночь с 27 на 28 февраля в центре Москвы убит сопредседатель партии «РПР-Парнас» оппозиционер Борис Немцов. Политик прогуливался со спутницей по Большому Москворецкому мосту, когда возле него остановился белый автомобиль, из которого вышел мужчина и произвел четыре выстрела в спину Немцова. Он умер на месте. 1 марта Немцов должен был возглавить акцию протеста – антикризисный марш «Весна».