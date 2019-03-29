Washington Post: У России есть несколько причин оккупировать Беларусь

Москва может ликвидировать белорусскую государственность хотя бы потому, что денег на покупку лояльности Минска почти нет.

Оккупирует ли Россия соседнюю Беларусь? В этом году о такой угрозе, в частности, предостерегали бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и американский публицист Энн Эпплбаум. Правда, сценарий противоречит идее о том, что Минск остается ближайшим союзником Москва. Но откуда взялись такие страхи?

На протяжении последних четырех месяцев Кремль продвигал более тесные связи внутри так называемого Союзного государства, в которое входят Россия и Беларусь. Эти страны еще в 1997 году подписали соответствующее соглашение о тесной интеграции между ними, однако, реальных результатов в этом направлении было не много. Некоторые российские элиты говорят о том, что создание функционального Союзного государства позволит Владимиру Путину остаться у власти после завершения его уже четвертого президентского срока в 2024 году. Он мог бы стать первым лидером новой страны, пишет Washington Post.

Но насколько реалистичен такой сценарий? Если присмотреться подробнее, то шансы на то, что Путин скоро будет управлять еще и Беларусью, очень небольшие. И хотя белорусский президент Александр Лукашенко публично заявляет, что его страна готова к более тесной интеграции с РФ, долгосрочные тенденции указывают на то, что Беларусь на самом деле постепенно дистанцируется от соседа.

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Белорусская власть зависит от альянса с Россией. Экономика остро нуждается в российских энергетических субсидиях и скидках на нефть и газ, которые позволили Минску сэкономить за последние два года 100 миллиардов долларов. Кроме того, половина белорусских товаров экспортируется в Россию. Вместе с тем, Лукашенко выстроил лояльную и эффективную бюрократическую систему, которая продвигает собственную внешнюю политику, а не молча подчиняется Кремлю. К примеру, в 2008 году Беларусь не поддержала российское вторжение в Грузию. Она также настаивает на своем нейтралитете в войне России против Украины.

Даже белорусское участие в российских интеграционных проектах вроде Союзного государства и Евразийского Союза на самом деле более риторическое, чем практическое. Эти проекты не зашли далеко. Их страны-участницы пытаются сократить свои обязательства. Единственное преимущество, которое они получают от членства, состоит в публичных выступлениях и в том, что Россия к ним хорошо относится.

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Однако, на протяжении правления Путина, Беларусь и Россия постоянно вступали в споры. В результате этого Москва все больше недовольна Лукашенко, чувствуя, что он не очень лояльный и не готов поддерживать российскую внешнюю политику. Это отражается на экономических спорах между российской и белорусской сторонами. К примеру, Москва меняет свою регуляцию в нефтяной промышленности и может заставить своего ближайшего союзника покупать нефть по глобальным ценам. Белорусский бюджет этого не выдержит. Из-за таких изменений Минск может потерять около 10 миллиардов долларов за следующие пять лет.

Но это еще не все. Беларусь и Россия за последние несколько лет пережили торговые войны из-за сахара, нефти, молока, авиасообщений, контроля на границах и множества других проблем. Обычно они ссорятся из-за цены на энергоносители или доступ белорусских товаров на российский рынок. В начале 2000-х Кремль даже два раза перекрывал поставки газа соседу, когда Минск отказался платить слишком высокую для него цену. Лукашенко тогда назвал российское поведение «терроризмом», потому что из-за него «целая страна осталась без газа при 20 градусах мороза».

Впрочем, публичные конфликты можно считать своеобразным способом Минска и Москвы вести переговоры. За два десятилетия Беларусь ни разу не проявляла желание выйти из сферы влияния России.

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Вместе с тем, она имеет большое значение для Москвы. Однако, у последней заканчиваются ресурсы, которыми бы она могла поддерживать правление Лукашенко. Когда белорусский президент пришел к власти в 1994 году, постоянный поток российских субсидий на энергоносители позволил экономике его страны очень быстро расти. В определенные годы эти субсидии составили почти 20% ВВП Беларуси. Но эта доля начала сокращаться. По состоянию на 2018 год показатель составляет лишь 8% от ВВП.

Частично причина в том, что Россия начала терять интерес к Беларуси. К примеру, на белорусской территории размещены две российские военные базы, которые потеряли критическое значение для Москвы. Поскольку военные технологии ушли вперед, а российская армия разместила свои мощные радары в Калининграде. Также России теперь не так нужен белорусский транзит. К примеру, трубопровод «Северный поток», запущенный в 2011 году, обходит белорусскую территорию. Кремль не хочет давать скидки Беларуси, поскольку российская экономика переживает стагнацию на фоне падения глобальных цен на энергоносители. Россия не хочет теперь финансировать своего союзника в Минске, подрывая имидж Лукашенко как успешного президента.

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Однако, нет серьезных доказательств того, что Россия готовит атаку против Беларуси. Почему же этот сценарий так активно обсуждается в СМИ и среди политических элит? Потому что эта угроза убедительная для многих игроков, которые используют ее для продвижения собственных целей.

Белорусские чиновники используют угрозу российской оккупации, как тактику на переговорах с ЕС и США, чтобы отсрочить выполнение их требований в отношении прав человека. Западные политики говорят о российской угрозе, чтобы подтолкнуть Беларусь к построению более тесных отношений со странами Запада и избежать оккупации. Белорусские общественные группы используют этот сценарий, чтобы мотивировать правительство избавиться от российского влияния через СМИ. Наконец, Россия тоже пользуется сценарием оккупации, чтобы надавить на Минск на переговорах об энергоносителях.

Если Россия и решится когда-нибудь атаковать Беларусь, это не обязательно будет для нее победой. Большинство населения и элиты страны поддерживают белорусскую независимость. А цена такого нападения будет чрезвычайно высокой. Также трудно представить, что Путин станет президентом Союзного государства с реальной властью. За последние 25 лет Лукашенко показал, что он не из тех политиков, которые готовы делиться влиянием.

Вместе с тем, Беларусь с каждым годом все чаще действует независимо. Чиновники России могут решить, что лучше взять контроль над ней сейчас, чтобы не потерять еще одного союзника.