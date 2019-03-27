Washington Post: Украина показала, как иностранцам легко влиять на Трампа

Интервью Луценко смогло сыграть на эмоциях американского президента и создать политический шум из ничего.

Теперь, когда расследование специального представителя Департамента юстиции США Роберта Мюллера, кажется, оправдало Дональда Трампа в деле о заговоре с Россией, сторонники американского президента и его сын проталкивают новый скандал. Речь идет о том, что заговор был, но не между Трампом и Москвой, а между Хиллари Клинтон и Украиной. И эта странная риторика не появилась из ниоткуда.

Она пришла из Киева, где украинский президент Петр Порошенко борется за свою политическую жизнь в напряженной избирательной кампании. Об этом на страницах Washington Post пишет эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг. То, как новый скандал попал на Fox News, на страницу американского президента в Twitter и в более широкий национальный дискурс, открывает глаза на многие вещи. В частности, на то, как иностранные силы могут играть одержимым президентом, психопатичным телеканалом и эхо в социальных сетях.

Порошенко очень отстает в опросах перед первым туром президентских выборов, который пройдет на этой неделе. Он не герой и не злодей. Он руководил страной после того, как революция в 2014 году свергла пророссийского предшественника Виктора Януковича, а Москва аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе. Однако, Порошенко также вполне типичный постсоветский олигарх, который не реформировал политическую, юридическую и экономическую системы своей страны должным образом.

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Автор напоминает об обращении посла США в Украине Мари Йованович, которая выразила американскую обеспокоенность украинской коррупцией перед выборами 31 марта. И то, как окружение Порошенко отреагировало, хорошо демонстрирует, как легко иностранным игрокам со знаниями о психологии Трампа и сообразительности некоторых СМИ манипулировать медийным циклом Америки.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сказал в интервью The Hill, что он откроет уголовное расследование якобы попытки одного из чиновников украинских правоохранительных органов вмешаться в президентские выборы США в 2016 году. Луценко заявил, что председатель НАБУ умышленно организовал утечку информации о тайных выплатах Полу Манафорту от партии Януковича. Таким образом глава украинского бюро Артем Сытник якобы хотел изменить ход кампании в пользу Клинтон. Появление в СМИ этих данных заставило Манафорта, который до выборов 2016 года в США работал на Януковича, уйти в отставку с должности главы избирательного штаба Трампа. А подозрения насчет заговора республиканцев с Россией приобрели значение.

Издание The Hill опубликовало интервью с Луценко, а потом написало сенсационную историю. Ведущий Fox News Шон Ханити сделал автора интервью звездой выпуска в прайм-тайм. Трамп, посмотрев выпуск, несколько раз за день разговаривал с Ханити, а потом поделился заголовком истории на основе интервью Луценко на странице в Twitter. После более чем 25 тысяч распространений в социальных сетях тезис о заговоре Клинтон с Украиной стал вирусным.

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Удручающий вывод, который можно вынести из этого досадного спектакля, в том, что иностранные силы очень легко могут залезть в голову американскому президенту, следуя простой формуле. Во-первых, нужно найти способ связать свою марионетку с одержимостью президента США выборами 2016 года. Во-вторых, добиться, чтобы это показал Ханити на Fox News, надеясь, что Трамп будет смотреть, а потом напишет об этом в Twitter. После этого можно расслабиться и наслаждаться шоу.

Однако, по мнению автора, нужно сделать еще три дополнительные ремарки. Во-первых, The Hill выставило Луценко борцом с коррупцией, который ищет правды и не поддается политическому влиянию. А это точно не правдивая характеристика украинского генпрокурора. Автор напоминает, что у Луценко нет должной квалификации, он избегает каждого серьезного антикоррупционного дела и защищает своих друзей, включая Порошенко.

Во-вторых, история об «украинском заговоре» - абсолютная чушь. Луценко сказал, что у него есть записи, которые якобы доказывают, что председатель НАБУ, чье бюро генпрокурор постоянно пытается подорвать, умышленно устроил утечку записей из «черной бухгалтерии» Януковича, чтобы помочь кампании Клинтон. Артем Сытник отрицает эти обвинения. Автор называет главу НАБУ «неизвестным героем последних пяти лет», чьё бюро добивается, чтобы коррумпированные украинские элиты наконец попали за решетку. Если у Луценко есть записи, пусть даст их послушать всем.

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В-третьих, Луценко обвинил нынешнего посла США в том, что она якобы дала ему «список неприкасаемых». По его словам, американское дипломатическое представительство вмешивалось в его работу. Посольство США опровергло абсурдные слова Луценко, который не предоставил никаких доказательств. По мнению автора, обвинения генпрокурора – это «месть» за предвыборное обращение Йованович, которая раскритиковала нынешнюю власть за слабую борьбу с коррупцией.

Механизм информационной операции, которую устроили прихвостни Порошенко, очевиден. Луценко использовал The Hill, чтобы добраться до Fox News, а с помощью последнего – до Трампа и его Twitter. Тысячи раз распространенное сообщение на странице президента создало шум о заговоре, которого никогда не было. Все это подрывает рациональную дискуссию, дискредитирует дипломатов, которые делают свою работу, и отвлекает американцев от более важных вопросов.

Настоящий вопрос в этой истории такой: если кучка иностранцев, чьи имена большинство американцев никогда даже не слышали, так легко могут манипулировать Трампом, что мешает делать это же другим?