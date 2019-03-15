К сожалению, и в НАБУ есть предатели – Луценко

Генпрокурор объяснил, что произошло с "пропавшими" материалам скандального дела.

Материалы, свидетельствующие о возможных коррупционных связях членов Национального антикоррупционного бюро Украины с фигурантами уголовных производств относительно разворовывания бюджетных средств, были переданы Генеральной прокуратурой Украины в НАБУ.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

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По его словам, это и есть те 87 страниц дела, о которых говорят, как о пропавших. "Они никуда не исчезли. Они доехали до НАБУ, были вручены лично первому заместителю господину Углаве, который наложил свою резолюцию, но после этого не произошло ничего", - заявил Луценко.

Он пояснил, что материалы содержат переписку представителей фирмы "Оптима" и агента НАБУ и "высших должностных лиц" этого бюро, которые "организовывали встречи для решения вопросов как конкретных политиков, которые проходят по уголовным производствах НАБУ, так и для того, чтобы получить справку о чистоте фирмы "Оптимы" за подписью господина Углавы и еще одного детектива". По словам Луценко, переписка была предоставлена в 2017 году.

"К сожалению, должен констатировать, что НАБУ, избалованное своим имиджем чистейшей и самой профессиональной службы, не приняло мер к своим работникам", - сказал глава ГПУ.

"Это называется покрывательство чести мундира", - добавил он.

Луценко также уточнил, что он не имеет целью развязать войну с бюро, но руководство этой структуры должно сделать надлежащие выводы из ситуации.

"Это урок, что, к сожалению, и в НАБУ есть предатели службы", - пояснил генпрокурор. "Надо действовать и выжигать их так же, как это делаем мы", - заявил он.