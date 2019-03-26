Связанные с окружением Порошенко общественные организации строят "сетки" для подкупа избирателей - СМИ

"Сетка" - это пирамида финансово мотивированных агитаторов, которые сами голосуют за кандидата и привлекают к голосованию за него других избирателей на платной основе.

Общественные организации, которые под видом социальных опросов провели сбор личных данных избирателей, связаны с близким окружением Петра Порошенко.

Как сообщается в расследовании Bihus.Info в январе 2019 года Украину охватила волна социологических опросов, которые вызвали многочисленные скандалы относительно сбора личных данных избирателей в пользу Петра Порошенко. Ответственность за опросы взяла на себя общественная организация "Институт развития и содействия демократии", которая возникла лишь за месяц до этого, в декабре 2018.

"Своим агитаторам представители ГО указывали реальную цель их работы. Инструкция к заполнению формуляра предусматривала именно сбор личных данных симпатиков Петра Порошенко", - отмечают журналисты.

Сбор данных о симпатиках кандидата является основой для построения так называемой мотивационной "сетки". "Сетка" - это пирамида финансово мотивированных агитаторов, которые сами голосуют за кандидата и привлекают к голосованию за него других избирателей на платной основе. "В широкий обиход "сетка", как технология подкупа избирателей, вошла в 2015 году, в связи с выборами в Верховную Раду Сергея Березенко, известного тесными связями с Петром Порошенко", - говорится в материале.

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Березенко избирался в Верховную Раду на чужом округе. "Его даже поймали на подкупе, задержав машину с его социальными соглашениями с избирателями и 200 тысячами гривень, разложенных по конвертам. Несмотря на доказательства подкупа, Березенко тогда выиграл выборы и по сегодняшний день отказывается комментировать обвинения в свой адрес", - пишут журналисты.

Именно с Березенко связана ОО "Институт развития и содействия демократии", основанная в декабре 2018 года. Руководитель организации, Екатерина Поп, по информации журналистов, сотрудничала с политтехнологом Дмитрием Касьяновым, который руководил избирательным штабом Сергея Березенко в 2015 году и прославился грязной кампанией по подкупу избирателей. А в 2019 она работает с Березенко, как с заместителем начальника избирательного штаба Петра Порошенко.

В ОО "Институт развития и содействия демократии" два учредителя, Иван Добровольский, до недавнего времени помощник нардепа от БПП Сергея Алексеева, и Юрий Гойда, у которого есть совместная компания - "Аутсорсинг групп "Посипаки" - с Марком Адамовским. Марк - это племянник мультимиллионера Андрея Адамовского, который ранее работал в бизнесе с Александром Грановским, ныне - народным депутатом от БПП.

Марк Адамовский сообщил журналистам, что не имеет отношения к ОО Гойды и больше не работает вместе с ним, но на самом деле они и до сих пор соучредители ООО "Аутсорсинг групп "Посипаки".

Кроме ОО "Институт развития и содействия демократии", Юрий Гойда и Иван Добровольский в декабре 2018 основали еще одну общественную организацию - "Центр демократического общества". Эта ОО получила право стать официальным наблюдателем на выборах Президента.

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На ее фейсбук-странице лозунг "Украинский центр демократического общества - делаем политику прозрачной". Вот только никакой информации о самой организации, на странице нет. Ни адреса офиса, ни номера телефона, ни даже электронной почты - только окошко мессенджера.

"Юридический адрес ОО "Центр демократического общества" - ул. Олевская 3а, кабинет №3. На самом же деле там небольшой семейный ресторан. В жилищно-эксплуатационном участке, который распоряжается нежилыми помещениями по этому адресу, об ОО тоже впервые слышат. Нет даже соглашения о почтовом ящике юридического адреса", - сообщили журналисты.

Несмотря на открытое сотрудничество с избирательным штабом Петра Порошенко, представители ОО "Институт развития и содействия демократии", скрывают адрес своего офиса и отказались от интервью о деятельности своей общественной организации, об источниках финансирования масштабных "соцопросов" по всей Украине, которые стоят десятки тысяч долларов каждое. "Это не считая выплат наличными "волонтерам" и просто избирателям. Такие случаи зафиксированы во многих городах Украины", - говорится в расследовании.

В частности, журналисты напомнили о конфликте в Сумах, где штаб БПП проверяла полиция из-за сообщения о подкупе избирателей. После этого прокуратура начала уголовное производство против полицейских за превышение власти и служебных полномочий.

Журналисты сообщают, что в Сумах спасать своих коллег от полиции приехал юрист ОО "Солидарность". Сама же ОО "Солидарность" в июне 2018 году разместила рекламных бордов президента на 400 тысяч гривень без пояснений об источниках финансирования.

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Основатели этой организации, Андрей Воронков – бывший наблюдатель на выборах от нардепа Олеся Довгого, и Сергей Матусов, - помощник Руслана Сольвара, нардепа от того же Блока Петра Порошенко. По официальной версии, ОО "Солидарность" перед выборами собирала мнения украинцев о деятельности Президента и подписи о евроинтеграционном курсе. Эту версию озвучил Артур Герасимов.

"Однако на самом деле представители ОО "Солидарность", как и представители ОО "Институт развития и содействия демократии", собирали персональные данные сторонников действующего Президента с последующей вербовкой", - утверждают журналисты Bihus.Info.

"Фактически по всей Украине действуют три мощные ГО с сотнями или даже тысячами агитаторов и непрозрачным финансированием. Эти организации тесно связаны с БПП и близкими к президенту депутатами", - заверили журналисты.

Ранее министр МВД Арсен Аваков в эфире национального телеканала показал схему подкупа избирателей. В ее центре был портрет Березенко.

Сам Березенко обвинения отвергает и ссылается на письмо из полиции, с сообщением, что процессуальный статус Сергея Березенко в уголовных производствах относительно подкупа избирателей не определен.