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В Финляндии помешали попытке нападения на министра иностранных дел

14:55, 24 марта 2019
Мир
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На финского министра хотел напасть неизвестный радикал / Скриншот с видео -.iltalehti.fi

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на газету Iltalehti.

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Отмечается, что финские политические партии проводили в городе кампанию перед парламентскими выборами. Как рассказал министр, неизвестный попытался ударить его, но нападавшего остановила охрана мероприятия.

На нападавшем была одежда с символикой движения "Солдаты Одина", которое выступает за более жесткую миграционную политику. Как пишет газета, нападающий назвал Сойни "предателем родины".

После неудачной попытки нападения министр смог продолжить встречу с избирателями.

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro, трансляция преступления транслировалась в сеть. В теракте погибли 50 человек.

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Теги: #нападение#Финляндия