"Жесткий выход": астролог спрогнозировал, чем закончится Brexit

По прогнозам астролога, Brexit все-таки состоится.

Пока Тереза Мэй будет оставаться на посту премьер-министр Великобритании, процесс Brexit будет продолжаться, но, как только она покинет пост - процесс выхода Британии из Евросоюза может остановиться.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс. "Тереза Мэй - это человек, который должен либо завершить Brexit, либо остановить. Это должно решиться при ней. Можно сказать даже так: она послана для того, чтобы провести Brexit и завершить его, а после этого уйти с должности британского премьера", - отметил он.

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По прогнозам Росса, Brexit все-таки состоится.

"Скорее всего, это будет очень жесткий выход. Однако выход Британии из Евросоюза будет перенесен, отложен. ЕС сделает Великобритании поблажку, и она выйдет из ЕС, но позже, чем планировалось. И, поскольку сам ЕС уже не жаждет видеть Британию в своем составе, даже повторный референдум, если он будет проведен, и британцы выскажутся против Brexit, уже ничего не изменит. То есть, независимо от результатов второго референдума, Британию уже просто "попросят" из ЕС", - сказал эксперт.

Астролог считает, что Brexit не принесет Великобритании ничего хорошего.

"Мы живем в Эпоху Водолея, а это – время, когда исчезают любые границы и происходит полное объединение мира, всех стран в единое целое. Это - время союзов. Потому, чем в большее количество союзов и объединений вступает государство, нация или отдельный город, тем лучше для него. По моим прогнозам, в конечном итоге, в следующем столетии границ как таковых уже не будет существовать на земном шаре, не будет отдельных государств, как сейчас. Поскольку Британия сегодня идет вразрез этой тенденции, ей будет только хуже", - объяснил Росс.

"Потому я настоятельно рекомендую тем, у кого есть какие-то сбережения в фунтах стерлингов, переводить их в более твердую валюту - евро и доллар. Фунт стерлингов уже и так обваливается, и дальше падение будет еще круче", - добавил он.

Говоря о том, могут ли другие страны Евросоюза последовать примеру Великобритании и тоже изъявить желание покинуть ЕС, Росс ответил отрицательно.

"Выйти из ЕС могут лишь единицы. Евросоюз относительно недавно образовался, и пока что рано говорить о том, что он себя исчерпал. По моим прогнозам, по крайней мере, в ближайшее десятилетие Евросоюз не развалится. К тому же, Брюссель на примере Британии наглядно показал: "Захотите выйти из ЕС - все, вам будет пип*ц". Поэтому никакая Греция, Италия или Венгрия сами не захотят выходить из состава ЕС", - отметил астролог.

"Они видят, во сколько Британии обходится Brexit - это уже миллионы фунтов стерлингов. Другие страны такого вообще могут не потянуть, и для любой из них выход из ЕС может обернуться незамедлительным дефолтом. Британия держится, потому что все-таки у нее более сильная экономика и прочная банковская система, однако ее валюта будет дальше колебаться и падать", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Лондоне сотни тысяч человек вышли на марш с требованием вынести на референдум договор с ЕС по Brexit.