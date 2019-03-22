Более 20 активистов движения "желтых жилетов" приговорили к лишению свободы

Речь идет о протестах, происходящих 16 марта.

В Париже (Франция) суд приговорил к лишению свободы 23 задержанных в ходе протестов, организованных в рамках движения "желтых жилетов" 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как сообщается, вердикты были вынесены в рамках ускоренной процедуры.

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Также было вынесено 19 приговоров к условным срокам и 10 - к обязательным общественным работам.

Кроме того, для 54 человек был введен запрет на появление в Париже, однако на какой срок - также не уточняется.

Кроме того, в рамках расследования ограбления магазина Swarovski обвинения были предъявлены 11 подозреваемым. Трое из них помещены под стражу, в отношении остальных действует судебный контроль. Еще одно расследование было открыто после ограбления бутика Bvlgari на Елисейских Полях.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 16 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов".

Как сообщается, в Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции.