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В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

23:53, 21 марта 2019
Мир
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Хуан Гуайдо / REUTERS

Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы, пишет "Радио свобода".

Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, они боятся арестовать его самого, поэтому нападают на соратников.

С требованием освободить Марреро выступил Вашингтон. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо «большой ошибкой».

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Гуайдо, который возглавляет контролируемое оппозицией Национальное собрание, объявил себя временным президентом Венесуэлы в январе.

Соединенные Штаты и около 50 других стран признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия и Китай входят в число стран, поддерживающих Мадуро.

Николас Мадуро, который вступил в должность в 2013 году после смерти Уго Чавеса, был приведен к присяге на второй срок в январе после весенних выборов 2018 года. Оппозиция бойкотировала голосование, заявила о фальсификации, что и привело к массовым уличным протестам.

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Теги: #кризис в Венесуэле#Хуан Гуайдо