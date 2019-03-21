В Венесуэле задержали одного из соратников Гуайдо

Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, они боятся арестовать его самого, поэтому нападают на соратников.

В Венесуэле задержали одного из главных помощников лидера местной оппозиции Роберто Марреро.

Перед этим его дом обыскали сотрудники Службы национальной разведки Венесуэлы, пишет "Радио свобода".

Гуайдо объясняет такие действия силовиков тем, они боятся арестовать его самого, поэтому нападают на соратников.

С требованием освободить Марреро выступил Вашингтон. В частности, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал задержание соратника Гуайдо «большой ошибкой».

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Гуайдо, который возглавляет контролируемое оппозицией Национальное собрание, объявил себя временным президентом Венесуэлы в январе.

Соединенные Штаты и около 50 других стран признают Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Россия и Китай входят в число стран, поддерживающих Мадуро.

Николас Мадуро, который вступил в должность в 2013 году после смерти Уго Чавеса, был приведен к присяге на второй срок в январе после весенних выборов 2018 года. Оппозиция бойкотировала голосование, заявила о фальсификации, что и привело к массовым уличным протестам.