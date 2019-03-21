Defense News: Россия оккупирует Балтию и еще большую часть Украины, если НАТО исчезнет

Разговоры об «устарелости» 70-летнего альянса могут быть очень опасными.

Большинство людей на Западе идут на пенсию в 70 лет. В следующем месяце НАТО исполнится столько же. Президент США Дональд Трамп неоднократно называл альянс «устаревшим». А политолог из лагеря так называемых «реалистов» Барри Посен тоже утверждает, что оборонной организации пора «на пенсию».

И чтобы проверить их позицию на правильность, нужно подумать, каким будет международная жизнь без НАТО. Как пишет на страницах Defense News бывший директор Национального совета безопасности США по вопросам политики обороны Ганс Биннендийк, последствия будут только негативные.

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Самым катастрофическим из них называет риск начала агрессии со стороны России и вероятность просчетов. Без четкого обязательства защищать территории союзников, подкрепленного американским ядерным сдерживанием, президент Владимир Путин точно увидит возможность оккупировать страны, которые он считает «российской территорией».

«Он уже сделал это в Грузии и в Украине. И если бы страны Балтии не присоединились к НАТО, очень вероятно, они тоже были бы уже оккупированы российскими войсками. Безусловно, Путин увидел возможность захватить еще большую часть Украины без «тени» НАТО», - считает автор.

История учит, что большинство крупных войн начинались тогда, когда агрессивные лидеры делали просчеты. Немецкий диктатор Адольф Гитлер атаковал Польшу в 1939 году, будучи уверенным, что после Мюнхенского соглашения, заключенного тогдашним премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, Лондон вряд ли отреагирует на это. КНДР атаковала Южную Корею в 1950 году после того, как США исключили Сеул со своего оборонительного периметра. Диктатор Ирака Садам Хусейн вторгся в Кувейт в 1990 году, будучи уверенным в сигнале от Америки о нежелании реагировать на это. В каждом из этих случаев просчеты приводили к началу большой войны.

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Во-вторых, распад НАТО сильно сократит американские военные возможности, а также политические и экономические преимущества. Американские базы по всей Европе не только обеспечивают защиту континента, но и приближают американские силы к местам, где сосредоточены главные угрозы для интересов Вашингтона. К примеру, без этих европейских баз США и без помощи союзников по НАТО было бы гораздо труднее разобраться с террористами «Исламского государства». Все это также влияет на экономическую сферу. Ежегодно США и Европа обмениваются товарами и услугами на один триллион долларов. А американские прямые инвестиции на европейском континенте составляют три триллиона. Эти экономические связи обеспечивают американское процветание и создают американские рабочие места. Но они были бы невозможны без сильной безопасности, которую гарантирует НАТО.

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В-третьих, демонтаж альянса породил бы раскол между странами Европы. Ведь оборонительный союз не просто заставляет военных разных стран сотрудничать, он также обеспечивает удобный форум для обсуждения и координации вопросов в области безопасности. Евросоюз в этом измерении не сможет заменить НАТО, потому что у него нет военной структуры, слишком мало возможностей и нет лидерства, способного найти консенсус между разными взглядами. Германия и Франция уже ищут способ создать «план Б» на случай распада НАТО. Но без Великобритании в составе ЕС общеевропейский подход, скорее всего, провалится.