От Парижа до Нью-Дели: какие они - самые дорогие и самые дешевые города мира (видео)

Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж.

Влиятельное издание The Economist назвало самые дорогие и самые дешевые города мира. Важную роль в рейтинге сыграла стоимость недвижимости в каждом из них.

Статус самого дорогого города планеты разделили Сингапур, Гонконг и Париж. Аренда однокомнатной квартиры в Сингапуре стоит в среднем 1650 долларов, в Гонконге – 2000, в Париже – 1800 долларов. В первую десятку также вошли Цюрих, Женева, Осака, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес.

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Самыми дешевыми городами мира признали Каракас, Дамаск и Ташкент. Также в рейтинг попали Алматы, Бангалор, Карачи, Лагос, Буэнос-Айрес, Ченнаи и Нью-Дели. Снять однокомнатную квартиру на месяц в Нью-Дели (Индия) стоит 120 долларов, в Алматы (Казахстан) – 185, в Дамаске (Сирия) – 200, в Карачи (Пакистан) – 90 долларов.

Киев в рейтинге самых дорогих городов занял 108 место из 133. Средняя стоимость месячной аренды квартиры в столице Украины - 450 долларов (12 200 грн).