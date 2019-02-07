"Большой брат" уже здесь: в десятках городах Китая внедрили систему социального рейтинга

С помощью новейших технологий государство следит за гражданами, выставляет им оценки за поведение, поощряя льготами и наказывая запретами.

В нескольких десятках городов Китая запущена государственная система социального рейтинга, которая с помощью новейших технологий следит за гражданами, выставляет им оценки за поведение, поощряя льготами и наказывая запретами.

Уже к 2020 году под колпаком у "Большого брата" уже должен быть каждый житель Поднебесной, говорится в статье "Нового времени".

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Планируется, что государственная система станет непрерывно отслеживать и оценивать деятельность граждан и компаний, добавляя баллы к рейтингу за одобряемое поведение и отнимая за нарушения. В итоге обладатели высоких баллов получат социальные и экономические льготы, тогда как низкий рейтинг повлечет за собой запреты и ограничения. "Чтобы оправдавшие доверие пользовались всеми благами, а утратившие доверие не могли сделать ни шагу", — гласит один из принципов программы.

Чтобы заработать дополнительные баллы, гражданин может стать волонтером, донором крови или пожертвовать деньги на благотворительность. А вот нарушение правил дорожного движения, просроченные займы, уклонение от уплаты налогов и даже неэтичное поведение, которое не регулируется законом, сулят снижение рейтинга.

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Сегодня за гражданами Китая наблюдают 170 миллионов уличных видеокамер, и в ближайшие годы их число вырастет более чем втрое. Данные с камер также станут частью системы социального рейтинга. Ведь, по замыслу китайского правительства, система должна помочь бороться не только с финансовыми нарушениями, но и с бытовыми — такими как переход улицы в неположенном месте, непристойное поведение в транспорте, мелкое хулиганство и другие проступки.

В крупном китайском городе Шэньчжэнь камеры на перекрестках уже сегодня фиксируют и с помощью технологии распознавания лиц идентифицируют пешеходов-нарушителей, выводя их фотографии на расположенные здесь же большие экраны. В дальнейшем помимо публичного порицания и ограничения сумм кредитов правительство намерено использовать и более серьезные санкции, например, отказ в зачислении детей в престижную школу и барьеры при трудоустройстве.

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