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Самолет Иранских авиалиний приземлился в аэропорту Тегерана без шасси (видео)

11:25, 20 марта 2019
Мир
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В результате инцидента никто не пострадал\ defenceaviationpost.com

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Ранее распространенную в СМИ информацию о пожаре на борту самолета в аэропорту Тегерана опровергли. Как пишет Fars News, самолет Iran Air испытывал сложности при посадке, однако возгорания все же не было. 

По предварительной информации, при посадке в Мехрабаде у самолета не раскрылись задние шасси, пилот попытался уйти на второй круг. В итоге он успешно приземлился "на живот", однако шасси так и не раскрылись. По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Горел после посадки двигатель, однако внутрь самолета пламя не добралось, его быстро потушили, передает fontanka.ru.

Ранее местные СМИ сообщали о пожаре на борту самолета, в котором находятся около 100 человек, из которых оперативно эвакуировать удалось только половину. Fars News уточняют, что некоторые из пассажиров действительно оставались на борту продолжительное время, однако им ничего не угрожало.

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Теги: #самолет#Иран#шасси самолета