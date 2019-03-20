Самолет Иранских авиалиний приземлился в аэропорту Тегерана без шасси (видео)

У самолета не раскрылись задние шасси, пилот попытался уйти на второй круг. В итоге он успешно приземлился "на живот", однако шасси так и не раскрылись.

Самолет Iran Air приземлился в аэропорту Тегерана с нераскрывшимися шасси.

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Ранее распространенную в СМИ информацию о пожаре на борту самолета в аэропорту Тегерана опровергли. Как пишет Fars News, самолет Iran Air испытывал сложности при посадке, однако возгорания все же не было.

По предварительной информации, при посадке в Мехрабаде у самолета не раскрылись задние шасси, пилот попытался уйти на второй круг. В итоге он успешно приземлился "на живот", однако шасси так и не раскрылись. По данным издания, в результате инцидента никто не пострадал. Горел после посадки двигатель, однако внутрь самолета пламя не добралось, его быстро потушили, передает fontanka.ru.

Ранее местные СМИ сообщали о пожаре на борту самолета, в котором находятся около 100 человек, из которых оперативно эвакуировать удалось только половину. Fars News уточняют, что некоторые из пассажиров действительно оставались на борту продолжительное время, однако им ничего не угрожало.