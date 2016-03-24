В Мозамбике обнаружили обломки пропавшего два года назад малайзийского Boeing

Об этом говорится в заявлении министра инфраструктурного развития и транспорта Даррена Честера, опубликованного в четверг, 24 марта, пишет Deutsche Welle.

По его словам, к такому выводу пришла группа международных следователей в результате завершившейся экспертизы обнаруженных частей. Политик отметил, что поисковой группе осталось обследовать еще 25 тысяч квадратных километров поисковой зоны.

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Предметы, похожиe на обломоки пропавшего малайзийского Boeing вынесло на берег в Мозамбике в начале марта. Один из них был похож на часть обшивки горизонтального стабилизатора самолета. Они были доставлены в Австралию для исследований группы экспертов.

Как известно, 22 марта около южного побережья ЮАР в городе Мосселбай был обнаружен еще один обломок, предположительно малайзийского самолета. В министерстве транспорта Малайзии заявили, что фрагмент может быть частью капота двигателя.

Авиалайнер, следовавший рейсом MH370, пропал 8 марта 2014 года по пути из Куала-Лумпура в Пекин. На борту самолета находились 239 человек.