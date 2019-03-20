Россия и США обсудили ситуацию в Венесуэле – общего языка не нашли

В США заявляют, что избрали метод "политического и финансового" давления на Каракас.

Представители России и США не нашли точки соприкосновения по вопросу урегулирования политического кризиса в Венесуэле.

Об этом заявили представители обеих стран во вторник, 19 марта, после переговоров в Риме, на которых встретились спецпосланник администрации Трампа по Венесуэле Эллиотт Абрамс и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Reuters.

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"Мы не пришли к согласию, но переговоры были позитивными в том смысле, что каждая из сторон проявила лучшее понимание взглядов другой стороны", - сказал Абрамс.

Он также назвал "вполне правдоподобной" новую встречу, но дату не назвал. По словам Абрамса, камнем преткновения стал вопрос о том, "кто является президентом Венесуэлы".

В свою очередь, в разговоре с российскими СМИ, Рябков подчеркнул необходимость диалога с США, но предостерег Вашингтон от военной интервенции в Венесуэле.

Как сообщал УНИАН, Администрация США ввела новые санкции против режима главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее США ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, в частности, государственной нефтяной компании PDVSA, а также против российского "Еврофинанс Моснарбанка" из-за поддержки режима Николаса Мадуро.