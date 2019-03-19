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США расширили экономические санкции против Венесуэлы

23:25, 19 марта 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

На этот раз они коснулись золотодобывающего сектора. США внесли в санкционный список горное госпредприятие CVG Compañía General de Minería de Venezuela, занимающееся золотодобычей, а также его президента, сообщило во вторник, 19 марта, министерство финансов в Вашингтоне, пишет DW.

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Активы компании и его главы Адриана Антонио Пердомо Мата в США замораживаются, с ними запрещается вести бизнес.

Министр финансов США Стивен Мнучин обвинил режим Мадуро в том, что ради собственного обогащения он безответственно разбазаривает имущество и полезные ископаемые Венесуэлы. Горное предприятие поддерживает тесное окружение коррупционного режима Мадуро, утверждает глава американского Минфина.

Ранее США ввели санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, в частности, государственной нефтяной компании PDVSA, а также против российского "Еврофинанс Моснарбанка" из-за поддержки режима Николаса Мадуро.

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Теги: #США#санкции против Венесуэлы