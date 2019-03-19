У Трампа хотят закрыть три службы Радио Свобода

Речь идет о Грузинской, Татаро-башкирской и Северокавказской службах.

Администрация президента США Дональда Трампа в заявке в бюджет на 2020 год предлагает прекратить работу трех служб Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идет о Грузинской, Татаро-башкирской и Северокавказской службах.

Согласно бюджетной заявке, администрация хочет сократить расходы на вещание на зарубежную аудиторию на 22%. Таким образом, бюджет "Радио Свобода" могут уменьшить до 87 миллионов долларов в 2020 году (в 2019 году – 124 миллиона долларов).

Кроме того, Белый дом предлагает сократить расходы на Балканской службу "Радио Свобода", прекратив деятельность в Черногории и Македонии.

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По словам и.о. президента корпорации Дейзи Синделар, в прошлом году "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" достигло еженедельной аудитории в 34 миллиона человек в интернете, на телевидении и радио.

"Это на 30 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Это свидетельство роста потребности в объективной журналистике в России, Иране, Пакистане и всех целевых странах РСЕ/РС", - заявила Синделар.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" теперь работает для 22 стран на 26 языках. Издание и радиостанция имеют целью продвигать демократические ценности и институты путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями, либо пока не стала нормой общественной жизни.

Отмечается, что в целом бюджетная заявка администрации Трампа является крупнейшей в истории США. Она составляет 4,7 триллиона долларов расходов и включает увеличение финансирования обороны на 750 миллиардов долларов и привлечения 8,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Предложения в бюджет должен рассмотреть Конгресс США.

В 2019 году конгрессмены утвердили финансирование РСЕ/РС в размере 124 миллионов долларов, тогда как президент предлагал выделить 91 миллион долларов.