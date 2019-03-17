Крушение Boeing в Эфиопии: СМИ узнали детали переговоров пилота с диспетчером

Пилот разбившегося в окрестностях Аддис-Абебы пассажирского самолета перед крушением запросил разрешение на быстрый набор высоты.

Потерпевший крушение в Эфиопии пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 после взлета набрал нестандартно большую скорость.

После этого пилот сообщил диспетчеру о проблемах и попросил разрешение на быстрый подъем. Спустя еще несколько минут лайнер пропал с радаров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с записью этих переговоров, передает РБК.

По словам собеседника агентства, до аварии, перед тем, как срочно запросить возможность вернуться в аэропорт вылета, голос из кабины пилота Boeing 737 MAX попросил у диспетчера разрешение подняться на 14 тыс. футов (4,27 км) над уровнем моря (примерно 6,4 тыс. футов (1,95 км) над аэропортом). Скорость самолета при этом достигала 400 узлов (460 миль в час или 643,6 км/ч), стандартная скорость после вылета обычно составляет 200–250 узлов (370,4–463 км/ч).

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После этого на высоте 10,8 тыс. футов (3,29 км) самолет исчез с радаров, указал источник.

"Он [пилот] сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться", - добавил собеседник Reuters. Голос пилота, по его словам, был "неровным", подробностей об этой проблеме он не сообщил.

The New York Times отмечает, что голос на записи был голосом командира воздушного судна Яреда Гетачью. Источник Reuters эту информацию не подтвердил, заметив только, что с диспетчером разговаривал только один из пилотов.​

Изучать черные ящики из кабины пилотов следователи начали 16 марта. Помощь в расшифровке бортовых самописцев Аддис-Абеба запросила у Парижа, 14 марта черные ящики были отправлены во Францию.

Напомним, 10 марта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек.

Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца: в конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибло 189 человек.

Ряд стран закрыли свое воздушное пространство для самолетов данной модели. В частости, с 12 марта Европа закрыла небо для всех Boeing 737 MAX.