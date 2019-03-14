Черные ящики с разбившегося эфиопского самолета отправлены во Францию

Расшифровывать черные ящики будут в Париже.

Авиакомпания Ethiopian Airlines сообщила, что бортовые самописцы с разбившегося Boeing 737 MAX 8 отправлены для расшифровки в Париж.

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«Эфиопская делегация во главе с Бюро по расследованию авиационных происшествий (AIB) отправила регистратор полетных данных (FDR) и речевой самописец (CVR) в Париж для расследования», - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Как сообщал УНИАН, 10 марта, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке. Погибло 157 человек. Это второй самолет модели Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение за последние четыре месяца. В конце октября в катастрофе неподалеку от побережья острова Ява погибли 189 человек. По предварительной версии, крушение могло произойти из-за неправильной настройки датчика скорости.

Авиакомпании по всему миру, эксплуатирующие четвертое поколение самолетов Boeing 737, принимают решение о временном отказе от полетов на этом типе лайнеров. Кроме того, многие страны запретили полеты Boeing 737 MAX над своей территорией.