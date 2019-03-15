В Сирии три смертника подорвали себя в толпе беженцев

Террористы-смертники были одеты в женскую одежду.

В пятницу, 15 марта, три террориста-смертника подорвали себя в толпе людей, покидающих последний анклав Исламского государства на востоке Сирии.

Об этом сообщает Reuters.

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В результате теракта погибли по меньшей мере шесть человек. Еще трое бойцов Сирийских демократических сил (СДС) получили незначительные ранения.

По информации СДС, взрывы произошли на территории гуманитарного коридора для жителей селения Багуз. Отмечается, что террористы-смертники были одеты в женскую одежду. Среди пострадавших - сдавшиеся боевики ИГИЛ, члены их семей, сторонники террористов, пленники и гражданские лица.

Это первое нападение на мирных жителей, которые вышли из анклава в Багузе за пять недель после начала наступления бойцов Сирийских демократических сил.

Как сообщал УНИАН, Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.