В ОЗХО подтвердили использование хлора при атаке в сирийской Думе

В ходе расследования миссия посетила места атаки, сделала сбор образцов из окружающей среды, опросила свидетелей и собрала другие данные.

Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что в ходе атаки в Думе в апреле 2018 года использовался хлор.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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"Сегодня МУФС представила окончательный доклад по результатам расследования, касающегося инцидента в Думе 7 апреля 2018 года. Оценка и анализ собранной информации дают основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия 7 апреля 2018 года. Этот токсичный химикат содержал хлор. Сам токсичный химикат, по всей видимости, являлся молекулярным хлором", - говорится в докладе.

Отмечается, что в ходе расследования миссия посетила места атаки, сделала сбор образцов из окружающей среды, опросила свидетелей и собрала другие данные.

В ходе подготовки доклада миссия "проанализировала большой объем информации, в том числе показания свидетелей, результаты токсикологического и баллистического анализа, а также результаты анализа медико-биологических образцов и образцов из окружающей среды".

Доклад, который через генсека ООН передадут в Совет Безопасности ООН, содержит более 100 страниц.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски".

Напомним, как сообщило в августе агентство Bloomberg со ссылкой на источники, у США есть информация о том, что президент Сирии Башар Асад может вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают повстанцы. Вашингтон предупредил Москву, что в случае применения Сирией химоружия новый удар по стране будет сильнее предыдущих. 9 сентября The Wall Street Journal сообщил, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам в ходе операции по освобождению провинции Идлиб применить хлор.