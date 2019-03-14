Der Spiegel: Путин отчаянно пытается вернуть россиянам гордость, а себе – рейтинг

Для этого российский автократ устроил показ трофеев сирийской войны, которые якобы были захвачены у «террористов».

Поезд с танками, гранатометами и беспилотными аппаратами, отобранных якобы у «террористов» в Сирии, едет по России. Так Кремль празднует свою мнимую победу. Президенту Владимиру Путину очень нужно, чтобы настроения в стране улучшились.

Об этом пишет Der Spiegel, добавляя, что поезд министерства обороны РФ с оружием назвали «Сирийским переломом». В 18 вагонах едут 500 «трофеев», которые якобы были отобраны у «террористов» в Сирии. Здесь и танк, и джип, грузовик, гранатометы, самодельные беспилотные аппараты, винтовки, отстроенная установка для производства хлорного газа. По приказу Путина поезд ездит от города к городу с конца февраля.

Читайте такжеForeign Policy: Асад начал жестокую биологическую войну в Сирии, которую никто не видит

«Этот специальный поезд должен вернуть России то, что, кажется, она в последнее время потеряла: гордость. От города до города должен укрепляться патриотизм, который по воле Путина сплотил страну с ее 11 часовыми поясами и 146 миллионами жителей», - говорится в статье.

Оружие из Сирии преодолеет тысячи километров и завершит свой путь в Москве в День победы. Военный эксперт Александр Гольц называет это новой попыткой «милитаризации», которую устроил Кремль. Перед пятой годовщиной оккупации украинского Крыма патриотические настроения в РФ заметно поутихли.

«Сможет ли Сирия осуществить такой же патриотический поворот? Вряд ли. Эта война непонятна для многих. Она слишком далеко, кажется слишком сложной и конца ее не видно. К тому же, российская операция началась еще в конце сентября 2015 года. Она каждый год стоит миллиарды рублей. В 2018 году Путин заявил о победе над террористами и объявил о выходе войск из Сирии. Но российские солдаты до сих пор там. И сколько их точно на сирийской территории, не известно», - говорится в статье.

Читайте такжеВ Сирии убит российский военный-контрактник (фото)

Издание отмечает, что эта выставка «трофеев», которую организовал Путин, избегает многих моментов. Например, что в Сирии кроме России присутствует еще и Турция или иранские силы. Но Москва молчит о таком, потому что этот факт умаляют ее роль. Она также молчит и о том, что российские войска в Сирии воюют не только против террористов «Исламского государства», а против сирийской оппозиции, которая добивается свержения режима Башара Асада. Однако, Москва всех одинаково называет «террористами».

Российская власть также не «хвастается» тем, что армия ее страны несет ответственность за бомбардировки, из-за которых погибли тысячи мирных сирийцев. Что войска Асада нередко применяли запрещенное химическое оружие. А Россию на поле битвы представляют наемники из группы «Вагнер». Москва замалчивает смерть сотен наемников.