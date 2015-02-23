Путин о причастности его помощника к расстрелам на Майдане: это "полная ерунда"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов.

«У нас контакт сохраняется. Я иногда просто несколько удивляюсь публичным заявлениям руководства Украины, например о том, что сотрудники нашей администрации принимали участие в трагических событиях на Майдане год назад — это абсолютно полная ерунда, настолько далекая от действительности, что даже удивляешься, откуда она берется», - сказал Путин.

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«Иногда я потом слышу, что такие заявления основаны на неточных данных специальных служб, как мне иногда говорят, но я попросил быть повнимательнее при использовании тех сведений, которые ложатся на стол моих украинских коллег», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни заявил об имеющихся свидетельствах бойцов «Альфы» относительно причастности к массовым убийствам на Майдане в феврале прошлого года помощника президента России Владислава Суркова, который руководил организацией снайперских групп иностранцев.