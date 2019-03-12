Госдеп хочет потратить $661 миллион на борьбу с пропагандой РФ (видео)

Окончательное решение должны утвердить конгрессмены.

Госдеп США планирует потратить 661 миллион долларов на борьбу с пропагандой РФ.

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Речь идет, в частности, о борьбе с вредоносным влиянием Кремля в Европе и Азии, а также с его пропагандой на этих территориях, передает ТСН.

Дополнительно Государственный департамент просит выделить 8 миллиардов на повышение конкурентоспособности и доступности военного оборудования США и увеличение военных возможностей союзников и партнеров.

Окончательное решение должны утвердить конгрессмены.