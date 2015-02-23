Германия не удовлетворена реализацией Минских договоренностей - правительство ФРГ

Об этом заявил сегодня в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Если взглянуть на то, как развивалась ситуация в целом от момента встречи лидеров (России, Германии, Франции и Украины 12 февраля) в Минске, становится понятно, что реализация изложенных мероприятий неудовлетворительная", - указал он.

"Решающее значение имеет всеобъемлющее прекращение огня. Немецкое правительство обеспокоено тем, что мы этого до сих пор не наблюдаем", - отметил представитель правительства ФРГ.

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Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По результатам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принято декларацию лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех пленных.

Согласно договоренностям, Порошенко объявил режим прекращения в зоне АТО огня с 15 февраля.

Однако российско-террористические войска усилили интенсивность обстрела и начали наступление, в связи с чем 18 февраля украинские силовики вынуждены были оставить позиции в районе Дебальцево и в самом городе.