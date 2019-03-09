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Карабас-Барабас и товарищ Саахов: самые знаменитые роли Владимира Этуша

13:09, 09 марта 2019
Мир
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Умер актер Владимир Этуш / кадр из фильма "Кавказская пленница"

За свою долгую жизнь Владимир Этуш успел сняться в более чем четырех десятках картин, а также сыграть десятки ролей в театральных постановках.

УНИАН предлагает вспомнить самые известные роли, которыми прославился актер.

Карабас-Барабас в фильме "Приключения Буратино"

Владимир Этуш снимался в нескольких экранизациях сказок, однако одной из самых запоминающихся стала роль директора кукольного театра Карабаса-Барабаса. 

Владимир Этуш в роли Карабаса-Барабаса / кадр из х/ф "Приключения Буратино"

Товарищ Саахов в фильме "Кавказская пленница"

Товарищ Саахов из фильма "Кавказская пленница" / кадр из фильма

Роль товарища Саахова, который пытался заполучить "комсомолку и просто красавицу" Нину,  стала знаковой в карьере актера, поскольку именно благодаря ей он стал широко известен. После "Кавказской пленницы" на актера посыпались десятки предложений о съемках, чаще всего предлагали роли хитрых и жадных персонажей. 

Также после этой роли, режиссер Леонид Гайдай еще не раз звал актера в свои фильмы.

Инженер Брунс в фильме "12 стульев"

Этуш в роли инженера Брунса / кадр из х/ф "12 стульев"

В 1971 году на экраны вышел фильм "12 стульев" в постановке Гайдая, где Этуш исполнил роль зажиточного инженера Брунса.

Антон Семенович Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

В 1973 году вышел фильм "Иван Васильевич меняет профессию", где Этуш сыграл стоматолога-жулика Шпака, который жил по соседству с Шуриком. После этой роли на актера вновь обрушилась волна всенародной любви, а фразы его персонажа стали крылатыми.

Владимир Этуш в роли стоматолога Шпака / кадр из х/ф "Иван Васильевич меняет профессию"

Как сообщал УНИАН, Владимир Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет.

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Теги: #смерть#актер