Карабас-Барабас и товарищ Саахов: самые знаменитые роли Владимира Этуша

За свою жизнь Этуш успел сняться в более чем 40 фильмах.

За свою долгую жизнь Владимир Этуш успел сняться в более чем четырех десятках картин, а также сыграть десятки ролей в театральных постановках.

УНИАН предлагает вспомнить самые известные роли, которыми прославился актер.

Карабас-Барабас в фильме "Приключения Буратино"

Владимир Этуш снимался в нескольких экранизациях сказок, однако одной из самых запоминающихся стала роль директора кукольного театра Карабаса-Барабаса.

Товарищ Саахов в фильме "Кавказская пленница"

Роль товарища Саахова, который пытался заполучить "комсомолку и просто красавицу" Нину, стала знаковой в карьере актера, поскольку именно благодаря ей он стал широко известен. После "Кавказской пленницы" на актера посыпались десятки предложений о съемках, чаще всего предлагали роли хитрых и жадных персонажей.

Также после этой роли, режиссер Леонид Гайдай еще не раз звал актера в свои фильмы.

Инженер Брунс в фильме "12 стульев"

В 1971 году на экраны вышел фильм "12 стульев" в постановке Гайдая, где Этуш исполнил роль зажиточного инженера Брунса.

Антон Семенович Шпак в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"

В 1973 году вышел фильм "Иван Васильевич меняет профессию", где Этуш сыграл стоматолога-жулика Шпака, который жил по соседству с Шуриком. После этой роли на актера вновь обрушилась волна всенародной любви, а фразы его персонажа стали крылатыми.

Как сообщал УНИАН, Владимир Этуш умер 9 марта в возрасте 96 лет.