Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку

Билл Шайн присоединится к кампании перевыборов действующего президента США Дональда Трампа.

Директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн ушел в отставку.

Как сообщает Радио Свобода, в аппарате президента США отметили, что Шайн присоединится к кампании перевыборов действующего президента США Дональда Трампа.

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«Билл Шайн сделал выдающуюся работу для меня и администрации. Мы будем грустить за ним в Белом доме, но ждем на работу во время президентской кампании 2020 года», - сказал Трамп.

Бывший исполнительный директор телеканала Fox News Шайн был шестым руководителем коммуникационной политики Белого дома Трампа. Он работал с 5 июля 2018 года. Пока неизвестно, кто его заменит.