Директор по коммуникациям Белого дома ушел в отставку
23:34, 08 марта 2019Мир
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Билл Шайн присоединится к кампании перевыборов действующего президента США Дональда Трампа.
Билл Шайн / REUTERS
Директор по коммуникациям Белого дома Билл Шайн ушел в отставку.
Как сообщает Радио Свобода, в аппарате президента США отметили, что Шайн присоединится к кампании перевыборов действующего президента США Дональда Трампа.
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«Билл Шайн сделал выдающуюся работу для меня и администрации. Мы будем грустить за ним в Белом доме, но ждем на работу во время президентской кампании 2020 года», - сказал Трамп.
Бывший исполнительный директор телеканала Fox News Шайн был шестым руководителем коммуникационной политики Белого дома Трампа. Он работал с 5 июля 2018 года. Пока неизвестно, кто его заменит.
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