Занятия по музыке и отсутствие замков: журналисты рассказали о тюрьме Манафорта

Манафорт сможет отправлять и получать почту, звонить, видеться с посетителями в выбранное время раз в неделю, а также иметь ежедневный доступ к электронным письмам.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт, приговоренный к 47 месяцам тюремного заключения, будет отбывать наказание в Федеральном исправительном институте в Камберленде, штат Мэриленд, который еще называют "Club Fed".

Журналисты "The Daily Mail" рассказали об особенностях этой тюрьмы.

По их данным, в тюрьме нет замков на дверях и ограждения из колючей проволоки, а члены семьи заключенных могут оставаться на ночь в специальных комнатах. Окруженная густыми лесами тюрьма имеет минимумом охраны и больше похожа на колледж.

Манафорт сможет отправлять и получать почту, звонить, видеться с посетителями в выбранное время раз в неделю, а также иметь ежедневный доступ к электронным письмам. Также в тюрьме есть спортзал, площадка для софтбола с беговой дорожкой, и телевизоры, показывающие спорт.

Осужденные могут заниматься обучением, включающим музыкальные, деловые и образовательные программы, а также свободно выходить из помещения. Одновременно в тюрьме содержится не более 500 осужденных. Здесь также есть отдельные комнаты с уютными двуспальными кроватями для членов семьи и друзей заключенных. Каждые выходные в "Доме Магдалины" остаются 16 человек. Кровати доступны в пятницу и субботу ночью, и для гостей предусмотрено питание. Кровати украшают красочные одеяла, сделанные осужденными.

Типичный день в тюрьме начинается с подъема в 6:00. В 7:15 осужденные завтракают. Затем они могут работать или учиться до обеда в полдень. Затем можно работать, учиться или тренироваться до переклички в 4 часа дня и ужина в 5. После ужина у заключенных есть "свободное время" для просмотра телевизора, отправки почты или разговоров по телефону перед вечерней перекличкой и отбоем в 23:00.

По словам адвоката, в этой тюрьме редко случаются конфликты, поскольку заключенные понимают, что могут быть направлены в места отбывания наказания с более жесткими условиями.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал 19-24 лет заключения для Пола Манафорта. Также сообщалось, что ему придется заплатить более 24 миллионов долларов по реституции.