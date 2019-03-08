Манафорту дали почти четыре года тюрьмы

На следующей неделе он получит еще один приговор.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт приговорен к 47 месяцам тюремного заключения.

Соответствующее решение принял судья в четверг, 7 марта, передает CNN.

69-летний Манафорт получил почти 4 года тюрьмы за мошенничество с банками и правительством, а также за неуплату налогов на миллионы долларов доходов, полученных от работы политтехнологом с украинскими политиками, в первую очередь – из окружения экс-президента Януковича.

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На следующей неделе Манафорт получит второй приговор от другого федерального судьи за два преступления, в которых он признал себя виновным в прошлом году – в сговоре и давлении на свидетелей.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал 19-24 лет заключения для Пола Манафорта. Также сообщалось, что ему придется заплатить более 24 миллионов долларов по реституции.