Трамп заявил, что не обсуждал с генпрокурором публикацию доклада Мюллера

После ознакомления с итоговым докладом по российскому делу генпрокурор подготовит конфиденциальный отчет и направит его в Конгресс США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с генеральным прокурором Уильямом Барром вопрос публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании российского вмешательства в президентские выборы. Читайте такжеМанфорту могут предъявить новые обвинения в штате Нью-Йорк, если его помилует Трамп

Об этом сообщает Reuters. На этой неделе американские СМИ сообщили, что Роберт Мюллер вскоре завершит отчет о расследовании, в рамках которого под суд были отправлены несколько политических советников Трампа, и отправит его Барру в ближайшие дни.

После ознакомления с итоговым докладом по российскому делу генпрокурор подготовит конфиденциальный отчет и направит его в Конгресс США. В соответствии с американским законодательством, решение о публикации отчета Мюллера принимает генпрокурор.

Сенатор от Демократической партии Ричард Блументаль заявил, что для блага общества необходимо будет опубликовать результаты расследования Мюллера.

Роберт Мюллер, бывший глава ФБР, уполномочен Минюстом США расследовать вмешательство РФ в президентские выборы 2016 года. Он, в частности, занимается расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа и РФ.

Дональд Трамп отрицает сговор с россиянами, а расследование считает "охотой на ведьм". Глава Белого дома также неоднократно грозился прекратить расследование Мюллера, однако не спешил этого делать из-за политических последствий.

В рамках этого расследования суд присяжных признал виновным бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который сотрудничал с Партией регионов и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Бывший личный адвокат и помощник Дональда Трампа Майкл Коэн был приговорен к трем годам заключения за махинации при финансировании предвыборных кампаний, а также лжесвидетельство.