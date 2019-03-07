Словакия вызвала "на ковер" посла России из-за критики заявления об аннексии Крыма

Представитель МИД напомнил российскому послу, что «с точки зрения защиты интересов безопасности Словакии крайне беспокоит нарушение основополагающих принципов международного права присоединением части территории Украины к России на основании нелегитимного и незаконного референдума в Крыму и в Севастополе».

Министерство иностранных и европейских дел Словакии вызвало посла России в Братиславе Алексея Федотова, чтобы указать ему на недопустимость публичных критических комментариев и оценок слов госсекретаря Минобороны Словакии, который напомнил о незаконной аннексию Крыма.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, Федотову указали, что заявление о пятая годовщине аннексии Россией Крыма, с которой выступил на днях главный высокопоставленный представитель Министерства обороны Словакии, не было официальным заявлением всего правительства страны.

При этом представитель МИД Мариан Якубоци во время встречи напомнил российскому послу, что «с точки зрения защиты интересов безопасности Словакии крайне беспокоит нарушение основополагающих принципов международного права присоединением части территории Украины к России на основании нелегитимного и незаконного референдума в Крыму и в Севастополе».

Якубоци, вручая послу дипломатическую ноту, отметил, что Словакия полностью и последовательно уважает принцип неизменности государственных границ и соблюдения международного права и в этом контексте поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах.

Отмечается, что в Братиславе вызвала резкую критику, в том числе и со стороны главы МИД Мирослава Лайчака, обнародованное в соцсети заявление посольства России в Словакии. Посольство назвало «вопиющей некомпетентностью», «выдумками и домыслами» слова высокопоставленного представителя Минобороны Словакии о нелегальности аннексии Крыма пять лет назад и заявило, что из-за таких слов представителя Минобороны «словацкая общественность не может чувствовать себя в безопасности».

Читайте такжеПосол Украины призвал Google не изображать оккупированный Крым частью РФ

Лайчак в ответ заявил 6 марта, анонсируя вызов посла России в свое министерство, что этими словами посольство «перешло границу нормы приличия». Другие словацкие политики прямо говорили о вмешательстве посольства России во внутренние дела Словакии.

Государственный секретарь Министерства обороны Словакии Роберт Ондрейчак написал 26 февраля, что сейчас, через пять лет после аннексии Крыма, «война в Европе не является табу», и что «хотим мы или нет, но для россиян мы враги».

«Россия в феврале 2014 года осуществила военную операцию против Украины, сначала на Крымском полуострове: военной силой захватила Крым и затем его аннексировала. Эту аннексию международное сообщество назвало незаконной и до сих пор ее не признает», - написал тогда он.

А в ответ на заявление посольства России Ондрейчак написал в Facebook: «К счастью, мы сейчас живем не во времена до 1989 года, когда российское/советское посольство диктовало, кто и что может в Словакии говорить или писать ... Моя позиция сформулирована в соответствии с интересами и позициями Словакии, а не в соответствии с нарративом России. То, что Крым был незаконно аннексирован и оккупирован, произошедшие российские военные операции - это факт, который признали все страны - члены ЕС и НАТО. Посольство России беспрецедентно вмешивается во внутренние дела Словакии ... Ни такие агрессивные реакции посольства России или любого другого не заставят меня отказаться реалистически называть ситуации на основании фактов».

Справка. Словакия, как и другие страны - члены Европейского союза и НАТО, не признает аннексии Россией украинского Крыма и выступает против российской агрессии на украинском Донбассе, а также соблюдают наложенные за это на Москву санкции.