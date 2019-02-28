"Никогда не забудем о Крыме": ряд стран пообещали Украине поддержку в борьбе с агрессией РФ

Главы МИД 11 стран подчеркнули, что помощь Украине является необходимостью для общей безопасности.

10 стран Европы и Канада пообещали не забыть о Крыме, продолжать осуждать российскую агрессию, а также призвали Россию освободить украинских моряков, попавших в плен в Азовском море.

Об этом говорится в статье The Guardian, авторами которой являются министры иностранных дел Британии и Украины Джереми Хант и Павел Климкин. Документ также подписали главы МИД Канады, Швеции, Дании, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии и Румынии, передает «Голос Америки».

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«События, которые развернулись в Крыму 5 лет назад, еще раз научили нас, что мы не можем воспринимать как должное нашу безопасность и свободу. Мы должны быть готовыми к защите международного права, индивидуальной и коллективной безопасности», - говорится в заявлении.

Министры также подчеркнули, что продолжать помощь Украине является необходимостью для общей безопасности: «Оказывать поддержку и помощь Украине является необходимостью для украинской безопасности, которая связана с безопасностью всей Европы».

Главы МИД признали, что есть необходимость усилить устойчивость общества в своих странах к различным формам внешних атак и вмешательства.

«Украина сделала реальный прогресс в этом направлении в последние 5 лет при поддержке своих партнеров, - говорится в статье. - Другие европейские страны научились из украинского опыта и работают, чтобы усилить собственную стойкость».

Своей целью представители правительств называют «вернуть стабильность в евроатлантическом пространстве».

«Мы не забудем нашу политику относительно непризнания нелегальной аннексии Крыма. Мы также будем продолжать осуждать жесткими терминами российскую агрессию против Украины», - говорится в заявлении.

«Мы никогда не забудем и не оставим Крым», - заверили министры 10 стран Европы и Канады.