В НАТО настаивают, что Россия должна прекратить нарушать ракетный договор

В Альянсе вновь заявили, что не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на том, что Российская Федерация должна прекратить нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом генеральный секретарь Альянса заявил в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджей Дудой.

Столтенберг сообщил, что с польским президентом обсудил текущие проблемы в области безопасности, с которыми сталкивается трансатлантическое сообщество, и в частности "тот факт, что Россия нарушает ДРСМД".

В этой связи Столтенберг добавил, что ракетный договор был основой европейской безопасности в течение десятков лет.

"Теперь мы видим, как Россия размещает новые ракеты SSC-8 ("Новатор 9М729"), которые мобильны, их трудно обнаружить, имеют ядерный потенциал, могут достигать европейских городов, имеют ограниченное время или вообще без времени на предупреждение, и благодаря этому они также уменьшают порог для потенциального применения ядерных вооружений в конфликте", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы продолжаем призывать Россию восстановить соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, уважать этот важнейший документ для всех нас, но также мы должны быть готовы, и мы начали планирование ситуации, когда в мире не будет этого договора, но будет большее количество российских ракет", - отметил он.

В то же время генсек заверил, что ответ НАТО будет взвешенным, скоординированным между союзниками, но Альянс не намерен размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

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Как сообщал УНИАН, 4 марта 2019 года Россия официально заявила о выходе из ДРСМД, аргументируя это «необходимостью принятия неотложных мер в связи с нарушением Соединенными Штатами Америки своих обязательств» по данному договору».

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что РФ намерена установить контроль над регионом от Балтии до Средиземного моря путем выхода из ракетного договора.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на восстановление выполнения ДРСМД. По его словам, среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет, - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на большие расстояния, запрещенные договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства по ДРСМД как средство защиты в ответ на действия РФ.

После того, как истек срок ультиматума, президент США Дональд Трамп заявил, что не допустит, чтобы ядерный потенциал России преобладал над потенциалом цивилизованного мира, и объявил, что 2 февраля США начинают шестимесячный период выхода из ДРСМД.

Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, и Москва также приостанавливает свое участие в договоре.

2 февраля Управление коммуникаций и прессы Минобороны Украины на информационный запрос УНИАН заявило, что РФ в 250 км от границы Украины развернула ракетную бригаду из 12 пусковыми установками комплексов "Искандер-М", ракеты которых могут иметь на вооружении ядерные боеголовки (дальность действия - до 500 километров).

Справка УНИАН. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.