Business Insider: Пентагон возрождает стратегию Холодной войны для остановки атаки России

Суть в том, чтобы лишить российские силы на передовой возможности получить подкрепление.

Пентагон готовится «стереть пыль» со старой концепции ведения боя времен Холодной войны, обновив его с помощью нового вооружения. Эта стратегия нацелена на подавление неожиданной атаки потенциальных врагов, таких как Россия или Китай.

Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA), которое разрабатывает оружие для американской армии, работает над возрождением концепции под названием “Разрушитель наступления” (Assault Breaker), который должен помочь американским силам получить и закрепить наступательное преимущество в случае возникновения российских и китайских угроз. Об этом пишет Business Insider.

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В свое время планы СССР предусматривали, что для победы в Европе сначала будут нанесены быстрые пробивные удары по первой линии обороны НАТО, которые расчистят путь для превосходящих сил советских бронетанковых формирований.

Оригинальная концепция «Разрушителя наступления» была разработана в конце 1970-х годов, чтобы остановить массивную танковую атаку Советского Союза. Она предусматривала удар по движущимся эшелонах советских танков в тылу. Таким образом, пока силы НАТО боролись бы с советским наступлением на передовой, отряды «Разрушителя наступления» лишили бы сил врага подкрепления, а именно бронетанковых отрядов. Это позволило бы союзникам выиграть время для отправки собственных дополнительных сил без риска эскалации до точки применения ядерного оружия.

Ключевую роль в стратегии играли самолеты-разведчики и высокоточное оружие дальнего действия. Однако, потенциальные враги нарастили собственные системы блокировки доступа к регионам. У них тоже появились ракеты дальнего действия. Поэтому американская стратегия столкнулась с проблемой имплементации.

«Разрушитель наступления 2», как пояснили в DARPA, - это «подход зонтика, основанный на существующих программах и тех, которые на стадии разработки в различных службах, нацеленные на устранение известных пробелов в возможностях и угроз». В этом месяце агентство обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать восстановление стратегии.

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Оригинальный концепт «Разрушителя наступления» имел целью лишить врага преимуществ на ранней стадии конфликта. Его обновленный преемник тоже предполагает ответ в пределах нескольких часов, чтобы заставить соперника сделать паузу, после чего большие неядерные силы союзников смогут прибыть в зону боевых действий.

Издание Popular Mechanics описало гипотетический сценарий конфликта, во время которого США могли бы применить «Разрушителя наступления 2». К примеру, если Россия вторгнется на территорию НАТО, уничтожая американские военные базы в Европе для предотвращения быстрого ответа, США могут отправить десятки тяжелых бомбардировщиков дальнего действия под руководством современного самолета-разведчика. Они запустят не менее 20 ракет «Разрушителя наступления», каждая из которых может содержать в себе десятки высокоточных бронебойных «субснарядов».

Издание отмечает, что в случае возникновения конфликта с Китаем, бой, вероятнее всего, будет происходить в море. Но концепция «Разрушителя наступления 2» все равно подходит. Данные о том, какие именно ракеты и боеприпасы, а также системы вооружения будут использоваться в рамках концепта, засекречены. Пентагон надеется, что подход будет в полной готовности в пределах ближайшего десятилетия.