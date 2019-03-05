Смерть звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Люка Перри: у актера сделали заявление

Люку Перри, известному по роли Дилана Маккея в "Беверли-Хиллз, 90210", было 52 года.

В момент смерти американского актера Люка Перри, известного по ролям в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и "Ривердэйл", с ним рядом были его родные и близкие.

Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление представителя актера.

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"Семья ценит выражение поддержки и молитвы, обращенные к Люку со всего мира, и обращается с просьбой не тревожить ее во время этого траурного события. Никаких более подробностей сообщаться не будет", — говорится в заявлении.

Напомним, 4 марта в США в возрасте 52 лет умер актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

Как сообщал УНИАН, 28 февраля звезду "Беверли Хиллз" госпитализировали с тяжелым инсультом в одну из клиник Калифорнии, актер находился в коме. Перри попал в больницу в день объявления о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210".