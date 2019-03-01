"Игра престолов" - 8 сезон: появились новые постеры с героями эпической саги (фото)

Отметим, ранее актеры и продюсеры Игры престолов подтвердили, что зрители будут впечатлены финальной серией проекта.

Накануне премьеры финального восьмого сезона проекта, создатели сериала разместили в Twitter 20 постеров, на которых изображены все его персонажи на Железном троне.

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По мнению западных телекритиков, таким образом HBO намекнул на неожиданный финал, в котором победу одержать может любой из героев.

Как сообщал УНИАН, ранее актеры и продюсеры Игры престолов подтвердили, что зрители будут впечатлены финальной серией проекта.

В частности, Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк назвала финал проекта «кровожадными и эмоционально мучительными», в то время как Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу признался, что жена не разговаривала с ним три дня, когда узнала, чем закончится сериал.