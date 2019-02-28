США и КНДР не достигли соглашения о денуклеаризации

Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно.

В Белом доме заявили, что на встрече лидеры не достигли никакого соглашения. Ожидалось, что Трамп и Ким Чен Ын подпишут соглашение по итогам саммита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к согласию по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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"Оба лидера обсудили различные способы продвижения концепции денуклеаризации…В настоящее время соглашение достигнуто не было, но их (лидеров США и КНДР, - ред.) команды с нетерпением ждут встречи в будущем", - отметила Сандерс.

Как сообщает Reuters, в ближайшее время должна пройти пресс-конференция Трампа. Лидеры обеих стран также отменили ранее запланированный совместный ланч.

Кортежи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына уже уехали из отеля, где проходил саммит. Ранее сообщалось, что они планировали вместе пообедать во второй день переговоров, однако ни один не появился в обеденном зале.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее сообщила, что пресс-конференция Трампа по итогам переговоров пройдет на два часа раньше, чем планировалось изначально.

Перед началом второго дня переговоров Ким Чен Ын сказал журналистам, что власти КНДР готовы отказаться от ядерного оружия.

27 февраля во Вьетнаме начался второй саммит Трампа и Ким Чен Ына, который должен был длиться два дня.

Напомним, 12 июня 2018 года Дональд Трамп впервые встретился с Ким Чен Ыном на сингапурском острове Сентоса.

Президент США и лидер Северной Кореи подписали «очень важный и всеобъемлющий документ», в котором говорилось о денуклеаризации Корейского полуострова, а также о передаче останков американских солдат.

Трамп сообщил, что переговоры с КНДР состоялись лучше, чем кто-либо мог ожидать.