Навального везут в суд за раздачу листовок в метро

Полиция заявляет, что это связано с тем, что он вовремя не явился в суд по делу о задержании за раздачу листовок в метро 15 февраля. Об этом Навальный написал в Twitter.

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Соратник Навального Николай Ляскін в своем Twitter уточнил, что полицейские приехали за оппозиционером в здание Фонда борьбы с коррупцией, сообщает ТВі.

Навальному инкриминируют статью уголовного кодекса о повторном нарушении порядка проведения собраний и митингов. Наказание за это правонарушение предусматривает штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей или обязательные работы от 40 до 200 часов или административный арест до 30 суток.

15 февраля полиция задержала Навального и его сторонников на несколько часов в московском метро, когда они раздавали агитационные материалы в связи с готовящимся оппозицией антикризисным маршем «Весна».