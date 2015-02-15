Навального задержали за раздачу листовок в московском метро (фото)

16:41, 15 февраля 2015
Политика
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Оппозиционер Алексей Навальный был задержан сотрудниками полиции в столичном метро, сообщает пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Навальный / twitter.com/navalny

"Алексея и всех, кто был с ним, задерживают. Сейчас выводят из метро…. Задержали только Алексея и Колю Ляскина", — написала Ярмыш в своём Twitter, сообщает РИА Новости.

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В конце декабря Замоскворецкий суд приговорилАлексея Навального к 3,5 года лишения свободы условно, а его брата Олега — к такому же сроку, но реального заключения. Им вменялось хищение 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и еще 4 миллионов у "Многопрофильной процессинговой компании".

В настоящий момент Алексей Навальный остается под домашним арестом, а Олега взяли под стражу в зале суда.

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