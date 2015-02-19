Иран и США возобновляют переговоры по ядерной программе
14:40, 19 февраля 2015Мир
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Власти Ирана сообщают о начале новых переговоров с представителями США по поводу ядерной программы.
REUTERS
Переговоры начнутся в пятницу, а в воскресенье в них должны принять участие министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и госсекретарь США Джон Керри, передает Би-би-си.
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США совместно с Британией, Францией и Россией добиваются ограничения иранской ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций против Тегерана.
Международное сообщество полагает, что под прикрытием мирной программы Иран разрабатывает ядерное оружие.
Власти Ирана уверяют, что деятельность в ядерной сфере преследует исключительно мирные цели.
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