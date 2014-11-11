Путин и Обама провели переговоры по Украине, Сирии и Ирану

Президент РФ Владимир Путин несколько раз разговаривал с американским коллегой Бараком Обамой в Пекине, говорили коротко, но затронули и двусторонние отношения, и Сирию, и Украину, и Иран, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Несколько раз, даже больше чем два раза, паузы (в работе саммита АТЭС) были использованы для того, чтобы кратко переговорить с президентом Обамой, говорили коротко, но в то же время затронули и двусторонние отношения, и Сирию, и Украину, и Иран", — сказал Песков журналистам во вторник, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли Путин и Обама борьбу с "Исламским государством", Песков отметил: "Не могу сказать, не знаю".